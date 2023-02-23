На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лени Мальцева

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Лене Мальцеву всего шесть лет, но он уже рассудителен не по годам. Еще от сверстников его отличает тяжелая болезнь — острый миелобластный лейкоз — рак крови. Ребенок уже очень давно не выходил из стерильной палаты, поскольку для него это смертельно опасно.

Помочь Лене может пересадка костного мозга. Однако при ней нужно использовать препараты на общую сумму 1,2 миллиона рублей. У семьи из Новосибирска таких денег нет. Сегодня, в «День добрых дел» на Пятом канале, мы можем помочь мальчику. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2425.

«Этот динозавр — тирекс. Он — хищник», — показывает на пластиковую игрушку Леня.

Он любит динозавров. Вот только играть с ними может лишь на больничной кровати. Из-за химеотерапии иммунитет снижен. Все, что за пределами стерильной палаты, — для него смертельно опасно.

«Думаю, нескоро. Вообще не скоро», — ответил малыш на вопрос о том, когда сможет покинуть больничную палату.

Лене скоро исполнится шесть лет. У него лейкоз — рак крови. О диагнозе родители узнали после визита к стоматологу. Врач предупредил: щека рядом с зубом воспалилась совсем уж нетипично. Прежде чем приступать к лечению, попросил сдать анализ крови.

«Мы ждем наркоз, к нам приходит целая делегация. По крови сразу стало понятно, что у ребенка лейкоз», — сообщила мама мальчика.

Так Леня выглядел до трех сеансов химеотерапии. Она не смогла уничтожить рак и вызвала серьезные осложнения. Теперь вся надежда на пересадку костного мозга. Она тоже таит в себе определенные риски, но для этого рассудительного мальчишки из Новосибирска — это единственный шанс.

«Чтобы снизить риск неблагоприятного исхода при проведении трансплантации костного мозга нам необходимо массивная, комбинированная антибактериальная и противогрибковая терапия», — рассказала лечащий врач мальчика.

Эти лекарства не входят в квоту ОМС. Они стоят 1,2 миллиона рублей. Найти эту сумму нужно в ближайшие дни. При этом мама последние полгода провела с Леней в больнице, а папа оставил работу и прилетел, чтобы стать донором для сына.

«За такие сроки это нереально, конечно, собрать. Я стараюсь об этом не думать, потому что если я начинаю думать, то у меня руки опускаются. Я понимаю, что если я сейчас буду лежать, плакать и ничего не делать, то что ему тогда остается?» — отметила мама мальчика.

Лене остается только бороться. Он почти никогда не плачет и стойко переносит процедуры. Рак у мальчика выявили на начальной стадии. Если удастся найти деньги на лекарства, то у Лени будут все шансы на победу.

Чтобы помочь Лене, достаточно отправить СМС на номер 2425, указав сумму пожертвования. Она автоматически спишется с вашего мобильного.