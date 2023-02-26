🧙‍♀ Гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 26 февраля. Растущая Луна в знаках Телец и Близнецы. Время уважения себя, обретения гармонии и внутреннего баланса. Когда вы примите себя, вам станет легче найти отражение в окружающем мире. Постарайтесь сегодня сконцентрироваться именно на себе.

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♈ Овны

Овны, помните, изобилие и достаток — это не только про финансовые возможности и способности. Это, в первую очередь, о том, что вы можете себе позволить, насколько вы о себе заботитесь, о душевном состоянии и внутреннем равновесии, способности остановиться, сделать паузу в жизни и насладиться сегодняшним днем и происходящим прямо сейчас. Звезды подсказывают, что в вашей жизни все не так уж и плохо, и вам есть, за что благодарить Вселенную.

Космический совет: позаботьтесь о себе еще больше.

♉ Тельцы

Тельцы, в вашей жизни сейчас может быть не самый лучший период. Но все случилось так, как должно было, как было уготовано судьбой. Вы на это повлиять никак не могли. Поэтому перестаньте грызть себя и отойдите от роли жертвы. Поверьте, никакие испытание не даются просто так. Значит, вы в силах его пройти и стать сильнее и мудрее.

Космический совет: перестаньте грызть себя и быть жертвой.

♊ Близнецы

Близнецы, вы заметили, как за последние несколько лет выросли? Вы научились владеть собой, своими чувствами, эмоциями, руководить своей жизнью, боль превращать в опыт, а не трагедию. Звезды призывают вас вновь сделать шаг в неизвестность, выйти из зоны комфорта, но уже с имеющимся за плечами опытом.

Космический совет: настало время выйти из зоны комфорта.

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♋ Раки

Раки, вероятней всего, сегодня вы чувствуете себя как никогда подавленными. Самое лучшее, что сейчас можно сделать для улучшения жизни — продолжать жить и двигаться дальше. При этом постарайтесь сохранить внутренний баланс, спокойствие. Если вам кажется, что с кем-то надо расстаться, откуда-то надо уйти — действуйте: бросайте, уходите, обрывайте. Звезды подсказывают, что лучшее вас ожидает еще впереди.

Космический совет: отпустите то, что вас тянет на дно.

♌ Львы

Львы, настал день взглянуть на себя, на свое отражение и восхититься собой, похвалить, превознести со всей нежностью, любовью, заботой. Пришло время поблагодарить себя. Звезды советуют сосредоточиться на обновлении своей лучшей версии. И помните: то, как мы транслируем себя среди окружающих — это отражение внутреннего состояния.

Космический совет: настало время для обновления себя.

♍ Девы

Девы, настройте себя на благодарность. Хоть вы пока еще и не получили желаемого, оно уже близко. Все, что сейчас необходимо, это продолжать работать и быть терпеливым. При этом возможны и неудачи, несмотря на все ваши усилия и старания. Но не идите против течения, постарайтесь как можно меньше сопротивляться преградам.

Космический совет: желаемое и задуманное уже совсем скоро ворвется в вашу жизнь.

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♎ Весы

Весы, даже если сейчас что-то идет не по плану, продолжайте двигаться вперед! Не стоит выбирать позицию жертвы, погружаться в воспоминания и ностальгию. Только вы творите свою судьбу. Только вы решаете, как будет складываться будущее, и что дальше будет в жизни.

Космический совет: продолжайте двигаться несмотря ни на что.

♏ Скорпионы

Скорпионы, сегодня вам лучше всего задать себе вопрос не «как» и «почему», а хорошо ли все произошедшее? При этом не сворачивайте с пути. То, что вы желаете, и о чем давно мечтали, уже совсем близко к вам. Сейчас задача — активировать свою силу. Только так вы освободите место для новых свершений, которых, звезды подсказывают, немало.

Космический совет: доверьтесь силе Вселенной.

♐ Стрельцы

Стрельцы, отпустите ситуацию, перестаньте тревожиться, переживать, корить себя за что-то и задаваться вопросами «почему», «как это случилось». Только так вы вернете легкость в жизнь. Звезды подсказывают, что вы находитесь на своем месте и в нужной ситуации, в той, которая и должна была произойти. Кроме того, постарайтесь научиться четко говорить о своих желаниях и потребностях.

Космический совет: отпустите ситуацию и начните четко выражать свои желания.

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♑ Козероги

Козероги, сейчас вокруг вас больше людей, которые пытаются сказать вам: «дом — это важное место». Прислушайтесь к ним, позвольте себе принять всю любовь и нежность, которая хлынула в вашу жизнь. Звезды убеждены — вы достойны всего этого.

Космический совет: впустите в свою жизнь любовь и нежность окружающих.

♒ Водолеи

Водолеи, сейчас не время сомневаться в своей силе и потенциале. Настал период выйти из зоны комфорта и действовать. Только благодаря нарушению собственных установок и импровизации возможен рост. Помните, что человек не всегда способен оценить ситуацию и, конечно, не знает, к чему она приведет, удастся ли достичь поставленных целей. Просто двигайтесь вперед, помня — Вселенная на вашей стороне и всегда готова прийти на помощь, уберечь.

Космический совет: сделайте гигантский шаг вперед.

♊ Рыбы

Рыбы, самое время поставить долгосрочные цели. Не на ближайший год, а на пару лет вперед. Если сейчас вас увлекает какая-то работа или есть какой-то интересный проект, уделите ему максимум своего внимания, вложите в него всегда себя. Возможно, именно шаг сейчас окажется судьбоносным в будущем!

Космический совет: начните ставить долгосрочные цели и действовать.

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