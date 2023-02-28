Прет как танк: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» и курс подготовки расчетов противотанковых гранатометов.
Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС;Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» танкового наносят удары по водной переправе, живой силе и технике ВСУ на переднем крае. Координаты замаскированных целей украинских националистов танковым экипажам передают разведывательные группы. Корректировка огня ведется с беспилотников. Благодаря умелым действиям военнослужащих на «Прорывах» создаются бреши, в которые вклиниваются мотострелковые подразделения.
В Амурской области на полигоне Восточного военного округа «Екатеринославский» с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершились сборы с гранатометчиками. В ходе практических занятий на войсковом стрельбище военнослужащие выполнили боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.
Кроме того, опытные офицеры довели до военнослужащих устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов различных модификаций. В ходе сборов они совершенствовали свои навыки по поражению мишеней, меняя огневые позиции.
Помимо этого, с гранатометчиками был проведен курс тренировок по маскировке, классификации целей, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях.
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