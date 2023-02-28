«Опасная авантюра»: политолог оценил текущую обстановку с ВСУ и Приднестровьем

Киев готовит провокацию на территории непризнанного государства. Однако результаты украинской агрессии могут ощутить во многих странах.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о том, что ВСУ стянули свои силы у границы с Приднестровьем. Военный историк Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал, реальна ли угроза того, что киевский режим решит ступить на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, и оценил последствия такой «опасной авантюры».

Кнутов не отрицает возможности того, что Незалежная решится на подобный шаг. По его словам, украинцам для этого не нужно будет сокращать свои группировки на востоке страны — они будут перебрасывать боевиков на границу с Молдавией из гарнизонов, расположенных на западных территориях.

Военный историк считает, что российская сторона, в свою очередь, должна предпринять все меры, чтобы не допустить украинского вторжения в Приднестровье.

«Дать понять киевскому режиму, что такое наступление, то есть захват территорий Молдавии, в общем-то является агрессией, и эти агрессивные действия должны быть приостановлены», — отметил он.

По словам Юрия Кнутова, в двух километрах от границ с Украиной находятся склады, которые содержат более 20 тысяч тонн боеприпасов и танков, 200 БМП и БТР, примерно 300 зенитно-ракетных комплексов и 30 тысяч автомобилей. Кроме того, там хранятся 30 тысяч автоматов и других видов стрелкового оружия, а также огромнейшее количество боеприпасов.

«Контингент там 18 тысяч человек охраняют их. С резервистами — Приднестровская Молдавская Республика может выставить порядка 80 тысяч», — прокомментировал эксперт.

Военный историк добавил, что последствия нападения ВСУ на склады могут быть непредсказуемыми. По его словам, хранящиеся там боеприпасы могут сдетонировать. Например, разлет ракет «Смерч» может достигнуть 50 километров, уверяет эксперт.

«А там бомбы есть и фугасные, и 500 килограммовые, и тысячекилограммовые. Взрыв может произойти такой, который сопоставим с небольшим ядерным взрывом, и может даже спровоцировать землетрясение локальное до семи баллов <…> Очередное землетрясение в Турции может быть спровоцировано» — предостерег Кунтов.

В Минобороны России ранее сообщали о подготовке ВСУ к вооруженной провокации против Приднестровья. В ведомстве отметили, что украинская сторона разворачивает свою артиллерию на огневых позициях, а на территориях республики все чаще замечают беспилотники. Ожидается, что украинские военнослужащие переоденутся в российскую форму, чтобы инсценировать наступление войск РФ с территории Приднестровья и оправдать предлог вторжения.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт Игорь Никулин объяснил цель вторжения ВСУ в Приднестровье.