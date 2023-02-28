Близкие Сванидзе раскрыли подробности его самочувствия

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 38

За здоровье знаменитости врачи борются около месяца, но процесс идет медленно и не всегда успешно.

Близкие Сванидзе раскрыли подробности его самочувствия

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Близкие журналиста Николая Сванидзе рассказали последние подробности о его самочувствии. Как известно, за жизнь знаменитости медики борются с начала февраля, с тех пор как его госпитализировали с двусторонней пневмонией и другими тяжелейшими осложнениями.

За это время состояние телеведущего удалось более-менее стабилизировать, но выздоровление ему не дается просто. И вот супруга Сванидзе Марина Жукова наконец поделилась последней информацией о его здоровье, ее она озвучила члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой.

«Жена сказала, что идет на поправку», — цитирует РИА Новости.

О госпитализации Сванидзе в одну из московских больниц стало известно 6 февраля. У больного врачи диагностировали отек легких, двустороннюю пневмонию и септический шок, ставший осложнением болезни. На фоне всего этого развились хроническая ишемия головного мозга, гипертоническая болезнь, острые почечная, сердечная и дыхательная недостаточность. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Осложнило ситуацию и то, что журналист страдает тяжелым хроническим заболеванием, которое почти не поддается лечению. 

В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациента — его, в частности, вводили в медикаментозный сон, позже — вывели, однако стремительного выздоровления не происходило. В итоге родные знаменитости приняли решение перевести его в другую клинику, предположительно, в Израиль, где он и находится на сегодняшний день.

Николай Сванидзе — российский журналист, теле- и радиоведущий. Вел такие программы, как «История в лицах», «Тема дня за 60 секунд», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и другие. С 2005 по 2014 год был членом Общественной палаты РФ. До ноября прошлого года входил в Совет при президенте РФ по правам человека.

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Близкие Сванидзе раскрыли подробности его самочувствия

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