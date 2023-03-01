Слаженно движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день
Российские силы продолжают спецоперацию по защите Донбасса. 5-tv.ru публикует уникальные кадры работы наших военнослужащих как с тылового района, так и с передовой.
Фото, видео: Patrick Pleul / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В тыловом районе специальной военной операции (СВО) активно продолжается боевая подготовка экипажей мотострелковых подразделений на БМП-2 с боевым модулем «Бережок». На первых кадрах российские бойцы совершенствуют навыки по вождению боевых машин и ведению огня из БМП-2, отрабатывая сценарии реального боя.
Следующие кадры уже из самой зоны СВО. Минобороны РФ показало боевую работу российских сил, захватывающих опорный пункт украинских войск на одном из направлений в зоне спецоперации.
Противник был обнаружен в лесном массиве с помощью беспилотника. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ в паре с минометными расчетами артиллеристов-десантников. В ходе слаженной работы российские силы заняли оборонительные позиции украинских войск, уничтожив большое количество личного состава противника и захватив трофейное вооружение.
На последних кадрах показана боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» в зоне СВО. Бойцы проводят огневые налеты на позиции украинских войск ежедневно, используя тактику кочующих орудий. Слаженные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия российских войск.
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