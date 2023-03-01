«Вызывает аллергию»: соцопрос раскрыл реальное отношение Польши к украинцам
Депутат Госдумы Матвейчев: поляки считают, что украинцы должны им прислуживать
Фото: www.globallookpress.com / Maciej Luczniewski
Официально Варшава всеми силами поддерживает Киев. Но как обстоят дела на самом деле?
Результаты последних социологических опросов показали реальное отношение поляков в украинцам. Об этом в беседе с URA.RU напомнил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Представитель властей отметил, что огромный процент опрошенных граждан Польши весьма радикально высказался против украинских беженцев на территории страны, а часть — и против продолжения оказания помощи Украине.
«Огромный процент — более 70% поляков выступило против украинцев. Они им не нравятся и даже ненавидят их больше русских. При этом 60-70% поддерживают политику правительства по поддержке Украины. Результаты этих опросов даже были озаглавлены смешно: поляки за Украину без украинцев. Это очень точно отражает ситуацию, что поляки относятся к украинцам как к людям третьего сорта», — заявил Матвейчев.
Он также сообщил, что украинцы в Польше зачастую заняты на самой тяжелой и трудной работе, не исключив, что это напрямую связано с тем, что в Польше относятся к гражданам Украины, как к своим бывшим крепостным.
Матвейчев добавил, что наплыв украинцев «вызывает у поляков аллергию» и острое желание выгнать их из страны вообще.
«Никак к ним не могут привыкнуть и заявляют правительству требования очистить территорию Польши от украинцев. Такие лозунги становятся все больше и больше популярны», — обратил внимание на перемены в настроениях европейцев депутат.
Ранее политолог Сергей Марков в диалоге с 5-tv.ru рассказал, как на самом деле на Западной Украине относятся к полякам.
- 1 мар
- CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает официальный Киев
- 1 мар
- Британцы предрекли Украине поражение после заявления Зеленского об Артемовске
- 28 февр
- «Манипуляция массами»: зачем США готовят провокацию со смертельными химикатами на Украине
- 28 февр
- «Опасная авантюра»: политолог оценил текущую обстановку с ВСУ и Приднестровьем
- 28 февр
- В ЛНР заявили о переброске обученных НАТО украинских военных в Часов Яр
- 28 февр
- Смертельная реакция: США уличили в сохранении образцов уничтоженного в 90-х химиката BZ
- 28 февр
- Охота на «Леопардов»: как российские танкисты оттачивают навыки в ЛНР
- 27 февр
- Пушилин: в ДНР тысячи украинских военнопленных
- 27 февр
- Украинские войска готовятся взорвать ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс
- 27 февр
- «Заслуживают внимания»: Песков высказался о мирном плане Китая по Украине
Читайте также
63%
-0.54 79.51
-0.11
Нашли ошибку?