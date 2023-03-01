Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину

Атака произошла в населенном пункте Каменское Запорожской области. Одному из бойцов удалось запечатлеть события на экшн-камеру.

Военнослужащие российского батальона «Крым» рассказали, как отстрелялись от устроивших им засаду украинских националистов в Запорожской области и спасли раненную при обстреле жительницу села Каменское. Интервью РИА Новости бойцы дополнили роликами, снятыми на месте событий одним из участников группы на экшн-камеру. Автор видео состоит в отряде «Багдад» под началом командира с позывным «Бонд». Произошел инцидент в январе 2023 года.

В засаду российские военные попали во время продвижения в Запорожской области на подходе к Каменскому. Услышав выстрелы, солдаты рухнули на землю, затем заняли оборону и приняли бой. На предоставленных кадрах можно увидеть, как это происходило, как бойцы, переговариваясь по рации, строили план действий, а потом отстреливались из автоматов и гранатометов. Оборонялся и автор видео.

Стоит отметить слаженность и уверенность отряда. Никто из военных не запаниковал, все действовали быстро, но без суеты, каждый выполнял свою работу. Когда националисты приостановили огонь, россияне выдвинулись в сторону домов на краю села. Они оказались в неудачной позиции перед врагом и решили отступить. На пути к машине солдаты заметили раненую женщину, наступившую на мину.

Идти она не могла, ноги были разбиты осколками. Парни подхватили пострадавшую и положили в свой УАЗ, приставив к ней одного бойца. Военным пришлось избавиться от собственного сухпайка, чтобы разместить раненую. Вскоре она была доставлена в госпиталь.

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