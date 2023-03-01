Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 16

РИА Новости: бойцы батальона «Крым» вырвались из украинской засады и спасли женщину

Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Атака произошла в населенном пункте Каменское Запорожской области. Одному из бойцов удалось запечатлеть события на экшн-камеру.

Военнослужащие российского батальона «Крым» рассказали, как отстрелялись от устроивших им засаду украинских националистов в Запорожской области и спасли раненную при обстреле жительницу села Каменское. Интервью РИА Новости бойцы дополнили роликами, снятыми на месте событий одним из участников группы на экшн-камеру. Автор видео состоит в отряде «Багдад» под началом командира с позывным «Бонд». Произошел инцидент в январе 2023 года.

В засаду российские военные попали во время продвижения в Запорожской области на подходе к Каменскому. Услышав выстрелы, солдаты рухнули на землю, затем заняли оборону и приняли бой. На предоставленных кадрах можно увидеть, как это происходило, как бойцы, переговариваясь по рации, строили план действий, а потом отстреливались из автоматов и гранатометов. Оборонялся и автор видео.

Стоит отметить слаженность и уверенность отряда. Никто из военных не запаниковал, все действовали быстро, но без суеты, каждый выполнял свою работу. Когда националисты приостановили огонь, россияне выдвинулись в сторону домов на краю села. Они оказались в неудачной позиции перед врагом и решили отступить. На пути к машине солдаты заметили раненую женщину, наступившую на мину.

Идти она не могла, ноги были разбиты осколками. Парни подхватили пострадавшую и положили в свой УАЗ, приставив к ней одного бойца. Военным пришлось избавиться от собственного сухпайка, чтобы разместить раненую. Вскоре она была доставлена в госпиталь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский боец спас ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ.

Тема:
Спецоперация
1 мар
Слаженно движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день
1 мар
CNN: ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает официальный Киев
1 мар
Британцы предрекли Украине поражение после заявления Зеленского об Артемовске
28 февр
Маск в переписке с пользователями Twitter констатировал окружение Артемовска
28 февр
Российские силы ликвидировали до 350 украинских боевиков на донецком направлении
28 февр
«Избавляются от запасов»: какой химикат США могут использовать для провокации на Украине
28 февр
Российские силы ПВО провели тренировку в западной зоне ответственности
28 февр
Лидер «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары бойцам СВО: «Наша надежная опора»
28 февр
В ЛНР заявили о переброске обученных НАТО украинских военных в Часов Яр
28 февр
Смертельная реакция: США уличили в сохранении образцов уничтоженного в 90-х химиката BZ
-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.89
-0.54 79.51
-0.11
Четыре знака «придавит» Сатурном: гороскоп на март 2023

Последние новости

7:21
Бойцы батальона «Крым» вырвались из засады ВСУ и спасли женщину
7:12
«Разобраться в ситуации кризиса»: зачем Лукашенко отправился в Китай
7:00
«Не заботятся о безопасности»: зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
6:42
Фильмы и сериалы Disney станут недоступны пользователям онлайн-кинотеатров РФ
6:32
Свыше 25 человек погибли при столкновении поездов в Греции
6:30
Непростые питомцы: как кошки могут влиять на судьбу человека

Сейчас читают

Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада
Ты нам нужен: как поклонники поддерживают тяжелобольного Костомарова
Северная Африка закрутила карусель с российскими нефтепродуктами в ЕС
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица