Боец РФ спас ребенка в Соледаре под огнем снайпера ВСУ: «Начал работать по нам»
Солдат российской армии спас ребенка в Соледаре при атаке снайпера ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Военный уверен, что боевик намеренно открыл огонь в момент эвакуации мальчика.
Российский боец спас четырехлетнего ребенка под огнем украинского снайпера в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом военный рассказал в беседе с РИА Новости.
«Примерно дней пять назад проводили зачистку вот этих жилых домов, всего квартала. В этом доме во время зачистки были обнаружены мирные жители», — пояснил участник штурма города.
Собеседник добавил, что доложил своему командиру о происходящем и начал выводить людей.
«Я с ребенком на руках, ребенку не больше четырех лет, мальчишка… Начал выходить вот с этого подъезда, с подвала. И вот в этом направлении начал работать снайпер по нам», — прокомментировал военнослужащий.
Огонь вели с дистанции не более чем в полкилометра. Российский солдат уверен, что неонацист сделал это намеренно, поскольку местные жители очень ждали помощь от России и не единожды конфликтовали с украинскими военными. После эвакуации гражданских участники событий продолжили зачистку украинских боевиков.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в феврале 2022 года, по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее 5-tv.ru писал о том, как российская артиллерия бьет по Вооруженным силам Украины.
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