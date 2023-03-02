Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент с диверсантами
Сейчас российские силовики ведут бой с боевиками.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент, в котором есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого сообщалось о гибели мирных граждан в регионе в результате боестолкновения с украинскими диверсантами. Уточнялось, что на территорию Климовского района проникла группа из примерно 50 человек.
Часть из них отправились в село Любечане, а еще часть — в Сушаны. В последнем диверсантов окружили силовики подразделений ФСБ и российских вооруженных сил, идет бой.
Ранее 5-tv.ru сообщал о сожжении дома в Брянской области украинскими диверсантами.
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