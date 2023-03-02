Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент с диверсантами

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 860

Сейчас российские силовики ведут бой с боевиками.

Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент с диверсантами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
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Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент, в котором есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось о гибели мирных граждан в регионе в результате боестолкновения с украинскими диверсантами. Уточнялось, что на территорию Климовского района проникла группа из примерно 50 человек.

Часть из них отправились в село Любечане, а еще часть — в Сушаны. В последнем диверсантов окружили силовики подразделений ФСБ и российских вооруженных сил, идет бой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сожжении дома в Брянской области украинскими диверсантами.

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