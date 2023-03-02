Украинские диверсанты сожгли дом в Брянской области. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент местные жители прячутся в домах. В частности, прячут детей.

По данным экстренных служб, в настоящее время в регионе идут активные боестолкновения с украинскими диверсантами. Террористы взяли в заложники людей в одном из магазинов в селе Любечане, передает РИА Новости.

Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны в Брянской области.