Украинские диверсанты сожгли дом в Брянской области
| Происшествия 24
Местные жители прячутся. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Фото: Виктория Мельникова / ТАСС
Украинские диверсанты сожгли дом в Брянской области. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент местные жители прячутся в домах. В частности, прячут детей.
По данным экстренных служб, в настоящее время в регионе идут активные боестолкновения с украинскими диверсантами. Террористы взяли в заложники людей в одном из магазинов в селе Любечане, передает РИА Новости.
Силовые структуры работают по всей территории села Сушаны в Брянской области.
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