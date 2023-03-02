Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ в Теткино

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 11

По предварительной информации, осколками повреждены три домовладения.

Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем из-за обстрела ВСУ в Теткино

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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В результате обстрела со стороны Украины в поселке Теткино Курской области один человек погиб, а один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Другого пострадавшего с ранениями средней тяжести отправили в больницу, ему оказывают помощь. По информации Старовойта, всего зафиксировали пять прилетов. По предварительным данным, осколками повреждены три домовладения. До этого сообщалось об обстреле поселка Теткино украинскими боевиками. Российские бойцы открыли ответный огонь.

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru писал о том, как уничтожают украинских диверсантов под Брянском.

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