ФСБ и ВС РФ принимают меры по уничтожению украинских диверсантов под Брянском
Власти региона подтвердили данные об одном погибшем и раненном ребенке.
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что с территории Украины в Климовский район Брянской области проникла вооруженная диверсионно-разведывательная группа. Сотрудники ФСБ совместно с военными занимаются ликвидацией украинских националистов.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с границы Украины в брянскую области проникла ДРГ. По его словам, диверсантами был обстрелян движущийся автомобиль. Атака привела к гибели местного жителя. Также был ранен десятилетний ребенок.
Известно о боестолкновении с украинскими диверсантами под Брянском. По предварительным данным силовых структур, националисты взяли несколько заложников в плен и держат их в местном магазине.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области.
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