Поддержка военных и новых регионов: как реализуют социальные поручения Путина

В России на самых разных уровнях сейчас начинают работать над тем, чтобы реализовать новые меры соцподдержки. Их Владимир Путин обозначил в своем послании Федеральному Собранию. В первую очередь речь идет о выплатах и льготах для участников СВО, их семей. Что еще изменится? В деталях разобрался корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Впервые послание президента в большей степени было обращено не к депутатам и сенаторам, а к тем, кто с оружием в руках отстаивает право России быть сильной. К таким, например, как Алексей Цибенко — в первый же месяц спецоперации артиллерист, офицер запаса, он добровольцем отправился на фронт. Командовал минометной батареей, пока не получил тяжелое ранение.

«Фельдшер еще один был, молодой парнишка. Он говорит: „Комбат, можно тебе ногу отрезать?“ А я смотрю — где? Ноги-то и так нету. Оказывается, она на жилах и на куске материала вокруг дерева обмоталась, поэтому я отползти-то и не мог», — рассказывает бывший командир минометной батареи Алексей Цибенко.

Алексей еще не до конца освоил протез, пока ходит на костылях. Дел много — нужно в госпиталь на реабилитацию, собирать всякие справки, оформлять страховку. Специально для таких как он президент поручил правительству создать единый орган, сотрудники которого сами придут к ветеранам домой.

«Семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне внимания, окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный госфонд, его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор», — сказал в послании президент России Владимир Путин.

Особый акцент президент сделал на межведомственном взаимодействии. Он потребовал убрать все бюрократические барьеры. Если какие-то прописанные нормы мешают помочь ветерану — нормы срочно переписать. Простой пример: наш Алексей Цибенко — офицер добровольческого подразделения БАРС. Воевать они начали раньше, чем бюрократы оформили батальон официально.

«Это очень важно. Я, честно говоря, очень даже порадовался за нашего президента, что он действительно о нас заботится. Самое главное, чтобы это происходило на местах. Видите ли, мы как добровольцы, ушедшие первые добровольцы, мы до сих пор, хотелось бы вам, честно сказать, не получили военную страховку, которая положена всем военнослужащим», — отметил командир минометной батареи Алексей Цибенко.

Теперь эта и многие другие проблемы сотен военнослужащих будут решены.

«Я могу смогу сказать одно — что нас не забыли, что важно. Я знал, что о нас не забудут и просто честно ожидал этих слов; знал, что будет помощь, организуют правило одного окна, что можно обратиться, и плюсы к этому — просто поддержка во всех аспектах», — говорит медик, участник спецоперации Николай Голуб.

Самая обсуждаемая новость на освобожденных территориях и в Донбассе — материнский капитал. Для всех детей, которые были рождены после 2007-го года. Это те самые дети, да уже и подростки, которые большую часть своей жизни провели под обстрелами ВСУ и почти не помнят мирной жизни.

«Предлагаю предоставить материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть, с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», — сказал Путин.

Кстати, материнский капитал еще и проиндексируют на 11%.

«Конечно для мамочек Херсонской области — это радостная новость. Раньше о такой помощи можно было только мечтать. Но теперь мы в России. И нас будут поддерживать так же, как в других регионах страны», — отметила председатель «Союза матерей» Херсонской области Анна Полонская.

Многодетная мать Оксана Гапеева из Мелитополя говорит, что у нее впервые в жизни появилась перспектива купить собственное жилье. У нее четверо детей.

«О материнском капитале я знала, поскольку мы при Украине все равно смотрели российское телевидение, потому что украинское нас обманывало. Мы знали, что в России есть такое, а при Украине мы за всю свою сознательную рабочую жизнь не заработали бы на собственное жилье», — отметила она.

«Для нас это, безусловно, прорывное решение, потому что количество детей сейчас в Запорожской области — порядка 50-ти тысяч человек, если брать с 2007-го года, то есть практически все дети, которым даже уже 16 лет. Это огромное количество выплат. Десятки тысяч будут», — отмечает заместитель председателя правительства Запорожской области Алексей Лысов.

Проиндексирует государство и один из базовых показателей уровня жизни — минимальный размер оплаты труда. Теперь он превысит 19 тысяч рублей.

«С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля», — отметил Путин.

Увеличивают и социальный налоговый вычет — сумму, которую можно вернуть после платного лечения или обучения, например. Все эти новые льготы и пособия вводят в то время, как на Западе кричат о рухнувшей экономике России. Ее ведь и правда пытались уничтожить. Около 13 тысяч санкций — это мировой рекорд, больше, чем в Иране, однако мы не только выстояли, но и идем вперед.