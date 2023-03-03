В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ
Песков: решений по введению военного положения в РФ не принималось
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Накануне российские силовики вступили в бой с террористами ВСУ в Брянской области.
Решений о введении военного положения в России из-за теракта в Брянской области пока не принималось. Об этом в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это прерогатива президента Российской Федерации, поэтому сейчас каких-либо решений не принималось», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Накануне сообщалось, что на территорию Брянской области проникли украинские террористы. Уточнялось, что они держали заложников в сельском магазине. В результате совершенного преступления погибли и пострадали люди. Боевики атаковали даже детей, российские силовики приняли меры по уничтожению диверсантов. Президент России Владимир Путин заявлял, что у украинских националистов и их хозяев ничего не получится.
«Мы их дожмем», — сказал Верховный главнокомандующий.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, начатую в феврале прошлого года. Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные практически полностью окружили Артемовск.
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