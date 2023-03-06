В словарь Института русского языка были внесены три новых слова

Словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН пополнили три новых слова. В перечне теперь значатся такие слова как «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация». Соответствующий материал появился на орфографическом академическом ресурсе «АКАДЕМОС».

Научный сотрудник Института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов объяснил в беседе с РИА Новости, что список слов обновляется беспрерывно. По его данным, отбираются те единицы речи, вокруг которых возникают вопросы в употреблении или правописании.

«Когда видят, что эти слова „доросли“, скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», — прокомментировал собеседник.

Пахомов подчеркнул, что разработчики сайта отслеживают все процессы происходящие на уровне языка: появление слов, их использование в СМИ и литературе, а также запросы носителей языка.

Ученый добавил, что за 2022 год в словарь были внесены около 200 слов. Под некоторыми из них стоят пометки «рекомендация» — это означает, что единица речи требует наблюдения, и, возможно, будет меняться практика его использования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме объяснили, кого коснется закон о запрете употребления иностранных слов.