Захарова призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к сдержанности

Участникам карабахского конфликта следует проявить сдержанность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий был опубликован на сайте ведомства.

Захарова призвала стороны к «деэскалации» ситуации. По ее словам, Москва обеспокоена из-за обострения обстановки между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе.

«Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что сторонам следует решать вопросы безопасности дипломатическим путем мирных переговоров. Помощниками в диалоге могут выступить российские миротворцы, уточнила политик.

В Министерстве объяснили, что 5 марта в регионе произошел вооруженный «инцидент», который повлек за собой жертвы среди граждан Армении и Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, в Нагорном Карабахе началась перестрелка, Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации.