Захарова призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к сдержанности
Внешнеполитическое ведомство выразило «серьезную озабоченность» из-за обострения ситуации в регионе.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Участникам карабахского конфликта следует проявить сдержанность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий был опубликован на сайте ведомства.
Захарова призвала стороны к «деэскалации» ситуации. По ее словам, Москва обеспокоена из-за обострения обстановки между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе.
«Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что сторонам следует решать вопросы безопасности дипломатическим путем мирных переговоров. Помощниками в диалоге могут выступить российские миротворцы, уточнила политик.
В Министерстве объяснили, что 5 марта в регионе произошел вооруженный «инцидент», который повлек за собой жертвы среди граждан Армении и Азербайджана.
Ранее 5-tv.ru писал, в Нагорном Карабахе началась перестрелка, Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации.
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