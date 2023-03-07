Весна откладывается: Петербург засыпало слоем снега в 10 сантиметров

Готовятся к наплыву пациентов сейчас петербургские травматологи… На город обрушился сильнейший с начала года снегопад. На дорогах тут же образовались пробки, увеличилось число аварий, особенно сегодня почему-то не везло автобусам. А когда потеплело и все начало таять — на Дворцовой увидели вот такой странный транспорт…

В эти минуты в городе на Неве уже минус шесть… А значит утром улицы превратятся в каток.

Судя по прогнозам синоптиков, по такому же сценарию пройдет и праздничный день 8 марта. Екатерина Моран оценила обстановку в городе. Которая так не вяжется с весной.

С трудом верится, что уже буквально через несколько дней восьмое марта. Погода преподнесла необычный «подарок». Одиннадцатисантиметровый снег засыпал культурную столицу. Правда, через каких-то двенадцать часов от снежной сказки не осталось и следа. На смену ей пришла слякоть, а к ночи жди гололеда…

«Много снега, которые тает и получается слишком много грязи. Воды очень много и обувь, одежда в таком неприличном виде, так скажем. Конечно, хотелось бы, чтобы снег убирали», — пожаловалась Марина Смирнова, жительница Санкт-Петербурга.

Как результат такой «щедрости» природы на осадки — пробки на улицах города и ДТП. Людям сегодня было непросто добраться до работы. И если главные транспортные артерии и центр Санкт-Петербурга еще успели убрать, то передвигаясь по более мелким улицам и спальным районам людям приходится растягиваться чуть ли не в шпагате.

«Одна улица очищена, вторая — нет. Ноги там расползаются, приходится ходить по одной стороне. Ну как вам это? Свободу мою ограничили», — сказала София, жительница Санкт-Петербурга.

Последствия разгула стихии ликвидируют 942 единицы техники. Специалисты также обрабатывают дороги противогололедными материалами. Именно так нам ответили в комитете по благоустройству. Что ж, посмотрим, как обработана эта дорога. Похоже, что никак. Уж больно скользко.

Еще одной проблемой стали сосульки. Угрожающе нависая над головой, они так и норовят сорваться. Поэтому идя по улице, надо успевать смотреть не только под ноги, но и на крыши домов. А ступеньки подземных переходов и многочисленных мостов, которые не успели вовремя убрать, превратились в ледяные горки. Как, например, на Кантемировском мосту. Спуститься или подняться без риска покатиться кубарем — та еще задача.

Мостотрест отреагировал. Дал подрядчикам указание на срочно все привести в порядок. Но проблемных точек в городе не счесть. У дворников работы заметно прибавилось. Вооружившись лопатами, они освобождают дорогу прохожим.

Вот как комментируют всю эту ситуацию синоптики. По словам специалистов, рассчитывать на скорое потепление пока не приходится. А значит снежную кашу могут сковать морозы.

«Сейчас такое постоянно будет наблюдаться. Дело в том, что неделя у нас довольно холодная, зимняя погода, постоянно со снегом. Предстоящая ночь в Питере будет очень холодной. Ждем -7, -9 градусов, а в окрестностях вообще до -12 будет, попрохладнее. Все это связано с тем, что циклон заполняется, атмосферное давление будет только расти», — сказал Александр Колесов Главный синоптик гидрометцентра.

Если вам сегодня нужно куда-то добраться, причем как можно скорее, то лучше отказаться от поездок на автомобиле и отдать предпочтение общественному транспорту или пешему ходу. Причем, с соблюдением всех правил безопасности. Ну, а прекрасным дамам лучше пока отложить обувь на каблуке. Тут уж не до красоты.