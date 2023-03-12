Массовое ДТП с участием 20 автомобилей произошло в Саратовской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 38

Госпитализировать пришлось не только взрослых, но и детей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей. Эксклюзивные кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru. Госпитализированы 14 человек, включая детей.

«Организована проверка по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Хвалынском районе», — сказано в сообщении региональной прокуратуры.

Также на место выехал прокурор города. По предварительным данным, причиной столкновения стала плохая погода. Аналогичная трагедия произошла в конце февраля под Новгородом. Тогда в аварии участвовало 25 машин, погиб один человек, а еще 12 пострадали. Причинами назвали обледенелость дороги со снегопадом.

Кроме того, недавно в массовом ДТП в Санкт-Петербурге пострадала беременная девушка. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где лихач на Volvo протаранил четыре машины в Москве.

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