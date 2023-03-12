Минздрав предупредил россиян о вреде аномальной погоды весной
Минздрав предупредил россиян о вреде аномальной погоды
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Гипертоникам необходимо внимательней следить за самочувствием и регулярно измерять артериальное давление. А как быть людям с другими заболеваниями?
Российское Министерство здравоохранения предупредило граждан о повышенных рисках вреда для здоровья из-за резких перепадов атмосферного давления в центральной части страны.
В ведомстве отметили, что пожилым людям, ходящим в группу высокого риска переломов и падений, рекомендуется оставаться дома.
«В связи с высокой травмоопасностью, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости», — добавил Минздрав.
Также гипертоникам, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, министерство советует внимательней следить за самочувствием и регулярно измерять артериальное давление. Также они считают, что таким людям необходимо следовать рекомендациям врача и принимать назначенные им лекарственные препараты.
Прежде врач-терапевт Иван Ромасов сообщал, что мощные колебания атмосферного давления ощутимы для всех. Они вызывают головные боли, повышение артериального давления и урежение дыхания. По словам эксперта, сильный перепад — это, когда повышение или понижение ртутного столба на несколько миллиметров происходит за сутки или несколько дней. При этом колебания в пределах одного или двух миллиметров происходят регулярно и никак человеком не ощущаются, а в перепад более семи миллиметров ощущают почти все.
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