«Оскар» за лучшие костюмы получила «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Команда фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», проект вселенной Marvel, завоевала золотую статуэтку «Оскар» в номинации «Лучшие костюмы». Всего у картины пять номинаций на премию Американской киноакадемии 2023 года — «Лучшая женская роль второго плана» (Анджела Бассетт), «Лучшие костюмы», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня» (Саунтрек от Рианны. — Прим. ред.).

«Черная пантера: Ваканда навеки» — уникальная лента, ставшая своеобразным манифестом, показавшая альтернативную историю Африки, не испытавшей на себе гнета колонизаторов из Европы и Америки. Племена героев сохранили свои особенности, веру и ритуалы, но не избежали технологического прогресса. Костюмеры старались придать особый характер образам каждого из племен, идея белых нарядов на похоронах, например, была взята из ганской традиции.

Картина вошла в десятку самых кассовых фильмов года, собрав в мире 562 миллиона долларов. И это только промежуточная цифра, так как прокат еще продолжается. Для сравнения — первая серия франшизы «Черная пантера» заработала 1,4 миллиарда. Возможно, «Ваканда навеки» еще догонит «матушку».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что третья по счету экранизация романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» получила четыре «Оскара».