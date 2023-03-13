Патрушев отверг подрыв «Северных потоков» украинцами и напомнил о спецназе англосаксов

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Игорь Рязов
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Николай Патрушев: у США и Англии есть спецназ, способный взорвать «Северные потоки»

Патрушев отверг подрыв «Северных потоков» украинцами и напомнил о спецназе англосаксов

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Поверить в распространяемую западными СМИ версию об атаке на газопроводы могут только люди, не обладающие умением мыслить логически, отметил секретарь Совбеза РФ.

Попытки провластных англосаксонских СМИ обвинить группу украинцев в подрыве газопроводов «Северный поток» не выдерживают критики. Такую диверсию могут осуществить только обученные отряды специального назначения, которые точно имеются у США и Великобритании. Об этом в интервью сайту Аргументы и факты рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Решая задачу покрыть истинных заказчиков преступления, провластные англосаксонские СМИ по указке свыше назначили виновного — некую группу украинских террористов <…> Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания», — отметил Николай Патрушев.

Подрыв газопроводов — очень сложная операция, подчеркнул секретарь Совбеза РФ. Диверсию такого уровня могут провести только подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой.

«Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе», — рассказал Николай Патрушев.

Вероятность причастности украинских террористов к подрыву «Северных потоков» также снижает отсутствие выгоды Киева от такого действия, добавил он. Сразу после теракта режим Владимира Зеленского ничего не приобрел и не потерял. В перспективе же это может помешать Украине получать помощь от Германии, которой работа газопроводов сулила бенефиты.

«Любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия. Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет», — подытожил секретарь Совета безопасности РФ.

Взрывы сразу на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. 8 февраля 2023 года американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил в теракте власти США. На минувшей неделе американская газета New York Times и немецкая Die Zeit написали, что следы нападения на трубопроводы ведут к проукраинской группировке, никак не связанной со спецслужбами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как западные СМИ освещают расследование теракта на «Северных потоках».

Тема:
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