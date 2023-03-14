При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб мужчина

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 172

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб мужчина

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Спецоперация

Пострадавшего довезли до больницы, но спасти его жизнь не удалось.

Стала известна судьба владельца взорванного автомобиля в Мелитополе. Водитель машины Иван Ткач скончался от полученных травм уже в больнице. Об этом сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на экстренные службы. Известно, что он был руководителем муниципального транспортного предприятия.

Дым виден со всех сторон: в районе рынка в Мелитополе взорвался автомобиль

До этого сообщалось, что в Запорожской области в районе рынка в Мелитополе взорвали авто: оглушительный звук в районе семи вечера услышали во многих местах. После взрыва произошел пожар, дым от которого был виден по всему городу. В Сети появилось много видео с места происшествия.

Фото, видео: ВКонтакте / melitopoly_ru

Сила взрыва составила около одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек.

Тема:
Спецоперация
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