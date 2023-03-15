По улицам плавают автомобили: проливные дожди накрыли Турцию
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Турции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru
Сильные ливни вызвали наводнения на юго-востоке страны, подтоплены несколько населенных пунктов. Есть погибшие и пропавшие без вести.
Пять человек стали жертвами проливных дождей на юго-востоке Турции, еще девять числятся пропавшими без вести.
Из-за разгула стихии в регионе возникли мощные наводнения. Уже затоплено несколько населенных пунктов.
Часть жителей оказались заблокированы в подземном переходе, чтобы помочь им, на место прибыли водолазы.
Мощные селевые потоки снесли все на своем пути, по улицам сейчас плавают десятки автомобилей. В одной из больниц прорвало трубу, туда стремительно прибывает вода.
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