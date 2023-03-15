По улицам плавают автомобили: проливные дожди накрыли Турцию

Сильные ливни вызвали наводнения на юго-востоке страны, подтоплены несколько населенных пунктов. Есть погибшие и пропавшие без вести.

Пять человек стали жертвами проливных дождей на юго-востоке Турции, еще девять числятся пропавшими без вести.

Из-за разгула стихии в регионе возникли мощные наводнения. Уже затоплено несколько населенных пунктов.

Часть жителей оказались заблокированы в подземном переходе, чтобы помочь им, на место прибыли водолазы.

Мощные селевые потоки снесли все на своем пути, по улицам сейчас плавают десятки автомобилей. В одной из больниц прорвало трубу, туда стремительно прибывает вода.