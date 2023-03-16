Немецкий след: недалеко от взрывов дежурил военный корабль из Германии

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Перед подрывом «Северного потока» в районе диверсии был замечен немецкий военный корабль

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Правительство ФРГ не договаривает о ЧП на «Северных потоках».

Тем временем зарубежные СМИ увидели в диверсии против «Северных потоков» уже и немецкий след.

Телеканал ZDF со ссылкой на военно-морское командование ФРГ сообщил, что за несколько дней до ЧП всего в двадцати километрах от места взрывов зачем-то дежурил разведывательный корабль Бундесвера.

А на запрос журналистов, что он там делал, военные отделались фразой: это была «рутинная миссия». Такой ответ вызвал критику ряда немецких политиков. В Бундестаге призывают созвать спецкомитет по расследованию подрыва газопровода.

«Есть обоснованные подозрение, что наше правительство знает о лицах, ответственных за взрывы, больше, чем оно до сих пор говорило… Мы не успокоимся и будем продолжать затрагивать эту болезненную тему», — рассказал Тино Хрупалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии».

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