Немецкий след: недалеко от взрывов дежурил военный корабль из Германии
Перед подрывом «Северного потока» в районе диверсии был замечен немецкий военный корабль
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru
Правительство ФРГ не договаривает о ЧП на «Северных потоках».
Тем временем зарубежные СМИ увидели в диверсии против «Северных потоков» уже и немецкий след.
Телеканал ZDF со ссылкой на военно-морское командование ФРГ сообщил, что за несколько дней до ЧП всего в двадцати километрах от места взрывов зачем-то дежурил разведывательный корабль Бундесвера.
А на запрос журналистов, что он там делал, военные отделались фразой: это была «рутинная миссия». Такой ответ вызвал критику ряда немецких политиков. В Бундестаге призывают созвать спецкомитет по расследованию подрыва газопровода.
«Есть обоснованные подозрение, что наше правительство знает о лицах, ответственных за взрывы, больше, чем оно до сих пор говорило… Мы не успокоимся и будем продолжать затрагивать эту болезненную тему», — рассказал Тино Хрупалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии».
- 15 мар
- Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
- 15 мар
- Немецкая компания E.ON полностью списала долю в «Северном потоке»
- 15 мар
- Новые детали: Путин рассказал о расследовании диверсий на «Северных потоках»
- 14 мар
- Путин заявил, что теракт на СП совершен на государственном уровне
- 14 мар
- Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
- 14 мар
- Связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у острова Рюген в ФРГ
- 13 мар
- МИД РФ потребовал от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»
- 13 мар
- Сеймур Херш о кризисе и роли США: «Внешняя политика Байдена — полный идиотизм»
- 13 мар
- «Всегда были впереди»: кто в армии Великобритании мог взорвать «Северные потоки»
- 13 мар
- Патрушев отверг подрыв «Северных потоков» украинцами и напомнил о спецназе англосаксов
Читайте также
87%
0.56 80.88
0.36
Нашли ошибку?