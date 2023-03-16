Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в ЛНР

В министерстве обороны рассказали об успехах армии в зоне проведения СВО за минувшие сутки.

Вооруженные силы РФ сбили истребитель ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — прокомментировал генерал-лейтенант.

В военном ведомстве добавили, что российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили восемь РСЗО HIMARS и «Ураган», а также одну противорадиолокационную ракету HARM, стоящую на вооружении украинской стороны.

Кроме того, отметили в Минобороны, ВС РФ уничтожили девять БПЛА противника. Беспилотники ВСУ были сбиты вблизи населенных пунктов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.