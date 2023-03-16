Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Иван Обухов
Иван Обухов 32

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений морской пехоты Черноморского флота и кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв».

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков с целью прорваться на позиции российских войск.

По данным разведки было определено местонахождение противника и огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» атака украинских националистов была сорвана за считанные минуты.

Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществили разведку и корректировали точность ведения огня группы огневого поражения морской пехоты. Все цели в ходе боя были уничтожены.

Танковый взвод, используя рельеф местности и естественные укрытия, выдвигается на рубеж открытия огня, уничтожает живую силу украинских формирований в опорных пунктах, а также подавляет его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам российских десантников продвигаться вглубь обороны противника.

Гвардейцы-танкисты ведут бой, используя естественные укрытия и складки местности. Огонь по целям корректировался с беспилотников, которые фиксировали точность поражения личного состава и объектов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
16 мар
«Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу
16 мар
Пробивая оборону: российские силы штурмуют Марьинку
16 мар
Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ
15 мар
События вокруг Украины. Главное за 15 марта
15 мар
ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области
15 мар
ФСБ перекрыла канал поставок оружия из зоны СВО в Белгородскую область
15 мар
Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным
15 мар
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
15 мар
Как проект Народного фронта помогает ветеранам СВО в лечении и реабилитации
15 мар
Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.75
0.56 80.88
0.36
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 март...

Последние новости

6:54
Валентина Матвиенко посетила Алжир
6:39
«Женская энергия»: Наталья Рудова опубликовала горячее фото в купальнике
6:25
Президент Сирии Асад рассказал, чьими руками ведется Третья мировая война
6:13
Наталью Подольскую пристыдили за постоянный отпуск, маленькую грудь и складки
6:00
Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Немецкий след: недалеко от взрывов дежурил военный корабль из Германии

Сейчас читают

Острый нож не только рыбу режет: китайский совет дня на четверг, 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео