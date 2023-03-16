Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день

Подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков с целью прорваться на позиции российских войск.

По данным разведки было определено местонахождение противника и огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» атака украинских националистов была сорвана за считанные минуты.

Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществили разведку и корректировали точность ведения огня группы огневого поражения морской пехоты. Все цели в ходе боя были уничтожены.

Танковый взвод, используя рельеф местности и естественные укрытия, выдвигается на рубеж открытия огня, уничтожает живую силу украинских формирований в опорных пунктах, а также подавляет его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам российских десантников продвигаться вглубь обороны противника.

Гвардейцы-танкисты ведут бой, используя естественные укрытия и складки местности. Огонь по целям корректировался с беспилотников, которые фиксировали точность поражения личного состава и объектов ВСУ.