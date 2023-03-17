Мезенцев: Россия и Белоруссия демонстрируют единство на международной арене

Россия и Белоруссия в сложнейшее кризисное время демонстрируют единство на международной арене. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев в ходе XV Международного экономического форума государств — участников СНГ «Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС».

По его словам, РФ и Белоруссия проводят согласованную внешнюю политику, защищая свои национальные интересы и будущее. На всех последних коллегиях затрагивались темы отношения с другими государствами.

«В абсолютном большинстве случаев Белоруссия и Россия проводят согласованную внешнеполитическую линию», — говорит Мезенцев.

Плюс ко всему — наработки РФ идут в копилку совместного с Белоруссией взаимодействия, а наработки Белоруссии, соответственно, влияют на систему связи и нового позиционирования двух стран.

По мнению Мезенцева, Москва и Минск в такое сложное время должны учитывать все обстоятельства и иметь возможность для движения вперед.

Незадолго до этого Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили весь спектр сотрудничества — и в сфере безопасности, и в экономике. Владимир Путин отметил, что товарооборота между Россией и Белоруссией достиг рекордного значения в 43 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Белоруссии узнали о планах экстремистов и наемников по дестабилизации обстановки.