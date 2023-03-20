«Пытается очень сильно навредить»: к чему приведет отказ Рудковской от диет

Звездный продюсер призналась, что больше не придерживается строгих ограничений ради стройной фигуры. Так она старается сберечь здоровье. Что об этом думают медики?

Продюсер Яна Рудковская приняла правильное решение, когда отказалась от кефирной, йогуртовой и других строгих диет. Только она сделала это после 40 лет, а было бы полезно и раньше. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Самое лучшее — придерживаться традиционного питания. Для россиян это — итальянский, французский и подобные типы питания. Если есть в разумных пределах и придерживаться их пожизненно, то не нужно будет садиться на кефирные, йогуртовые и другие диеты. Потому что вес — в норме, работоспособность — хорошая и так далее», — рассказала специалист.

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Молодость прощает некоторые ошибки

По ее словам, любое резкое изменение в питании — стресс для организма. В молодости он еще способен прощать ошибки, но с возрастом такие эксперименты обходятся все дороже. Особенно если проводить их друг за другом.

«Человек — очень удивительное существо. Сначала он пытается очень сильно навредить своему организму, изменив систему питания с помощью жутких диет: контролировать сахар, жиры, трансжиры, различные консерванты, жареное, алкоголь и так далее. А потом вдруг решает сделать резкий крен в противоположную сторону и садится на интервальное голодание или что-нибудь подобное. Даже не хочу называть», — поразилась Елена Соломатина.

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Не стоит гнаться за модой

Процессы старения в организме каждого человека запускаются в разное время, но для большинства — примерно с 30 лет. Затормозить их можно с помощью правильного питания. При этом нужно понимать, что оно не имеет ничего общего с погоней за идеальной фигурой.

«Есть навязанные тенденции, мода. Сегодня — полненькие, завтра — худенькие, послезавтра — такие-то. И все пытаются подогнать себя под навязанный эталон. Самое разумное — это максимально приближенное к природному, к норме. Чтобы человек не был ни полным, ни худым, ни чрезмерно еще каким-то», — подчеркнула диетолог.

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Диеты важно различать

В заключение врач добавила, что важно различать диеты. Например, они бывают послеоперационными — когда врачи запрещают есть острое, пить алкоголь и так далее. Такие диеты нужно соблюдать в любом возрасте. Это же относится к индивидуальным рекомендациям и противопоказаниям. В остальном достаточно придерживаться принципов нормального для своего географического региона питания.

«Средиземноморская диета сейчас признана самой лучшей. Но, опять же, смотря кому. Нужно же понимать, что у народов, допустим, Крайнего Севера своя диета. У них практически нет овощей. И они уже адаптировались к тому составу пищи и климату, в котором выросли. Поэтому их диета и образ жизни будут очень сильно отличаться от диеты людей из другой страны — той же Индии, Китая или Японии», — подытожила Елена Соломатина.

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Что касается Яны Рудковской, она убеждена, что погоня за стройной фигурой никак не навредила ей. Хотя в прошлом продюсер и сбрасывала по несколько килограммов за считанные дни. Сегодня же она известна как любительница роскошных завтраков с большим количеством сладостей. Специально для 5-tv.ru их последствия ранее разъяснила эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.