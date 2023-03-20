В ДНР сообщили о новых видах пыток ВСУ над пленными РФ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 328

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ изобретают новые виды пыток для военнопленных ВС РФ

В ДНР сообщили о новых видах пыток ВСУ над пленными РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Издевательства озверевших украинских боевиков становятся все более изощренными и жестокими.

Украинские боевики применяют новые виды пыток к российским военнопленным. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

«Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Морозовой, сведения о новых пытках власти ДНР передадут в Следственный комитет России, где они лягут «в одно большое уголовное дело против Украины».

Омбудсмен добавила, что подвергнутые пыткам российские бойцы не падают духом и не сломлены, а виновные обязательно будут наказаны.

На днях в ООН признали военным преступлением факты расстрела, пыток и ранений российских пленных военнослужащими Украины. При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще в январе призвала международные организации потребовать от Киева соблюдения Женевской конвенции в отношении российских солдат.

На территории Луганской народной республики (ЛНР) ранее нашли стулья с проводами и затяжками для конечностей в зданиях, которые до этого занимали украинские военные. По сведениям местных жителей, с помощью этих орудий пыток боевики истязали как военнопленных, так и мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший сенатор США Ричард Блэк признал факты военных преступлений, совершенных украинскими боевиками, и политику их замалчивания западными СМИ.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Представители украинской православной церкви пришли к офису Зеленского, а он их проигнорировал
19:31
Экс-бойфренд Бузовой получил условный срок за мошенничество на 3,6 млн рублей
19:20
«Буду кучерявиться»: Сафронов заявил, что после рака собирается пересадить бороду
19:09
Огонь охватил здание с рестораном и минимаркетом на Каширском шоссе в Москве
18:57
Мосгорсуд утвердил взыскание восьми миллионов рублей с Бари Алибасова-младшего
18:43
«Это моя индивидуальность»: певица Жасмин призналась, что хотела сделать пластику

Сейчас читают

Как выглядит сейчас могила Владимира Этуша
Китаю дальше всех удалось продвинуть идею переговоров России и Украины
«Будет раскол»: политолог оценил возможность начала гражданской войны в США
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео