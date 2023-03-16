Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел ВСУ российских пленных

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58

ООН: расстрел пленных РФ признается военным преступлением

Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел ВСУ российских пленных

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В ООН также заметили, что к военным преступлениям относятся факты пыток и ранения пленных РФ.

В ООН признали, что расстрел российских пленных военнослужащими Украины является военным преступлением. Об этом сообщается в отчете комиссии.

«Комиссия признает военным преступлением тот инцидент, когда российские военнопленные были застрелены», — говорится в сообщении.

Более того, в ООН добавили, что к военным преступлениям относятся и факты пыток, ранения военнопленных России.

До этого омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова не раз заявляла о пытках наших военных, которые им устраивают боевики ВСУ.

Более того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще в январе призвала международные организации обратиться к Киеву и потребовать соблюдения Женевской конвенции по теме пыток российских солдат. Тогда она упомянула, что у нее имеются живые тому подтверждения — снимки и видео пыток, которые ей присылали родственники военных.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Москалькова потребовала от ООН призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию.

Тема:
Спецоперация
16 мар
Несравненные: на Украине назвали пять неуязвимых российских ракет
16 мар
Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в ЛНР
16 мар
Настоящий кошмар: как тяжелая артиллерия РФ наносит удары по укрепрайонам ВСУ
16 мар
Десятки ловушек и фугасов: как российские саперы разминируют поля под Мариуполем
16 мар
Politico: Украина потеряла более 100 тысяч солдат с начала СВО на Украине
16 мар
Российская армия уничтожила две гаубицы ВСУ на херсонском направлении
16 мар
Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке фронтовой линии
16 мар
Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки
16 мар
Порядок в танковых войсках! Лучшее видео из зоны СВО за день
16 мар
«Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу
+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА
18:49
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
18:42
«Что для русского хорошо…»: Путин рассказал о шутках с немецкими друзьями
18:40
Пентагон видит два сценария «контрнаступления» ВСУ в мае
18:26
Путин: вызовы лишь побуждают нас к эффективной работе
18:22
«Приехала и не могу»: Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу от переутомления

Сейчас читают

ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео