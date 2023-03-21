Поверхность реки в Австралии покрылась миллионами погибших рыб

Крупное экологическое бедствие разворачивается в Австралии. В штате Новый Южный Уэльс в один момент погибли миллионы рыб. Сейчас ими покрыта практически вся поверхность реки, которая уже начала ужасно пахнуть.

Экологи объяснили, что причиной такого явления стала сильная жара. От высоких температур в обмелевших водоемах стало меньше кислорода. Рыбам просто было нечем дышать. По словам ученых, все это связано с глобальным потеплением. Они уверены, что, если его не остановить, рыба будет гибнуть чаще и не только в Австралии.