Бум мемов: в соцсетях смеются над выходом Байдена из президентской гонки
Выход Байдена из президентской гонки спровоцировал волну мемов в соцсетях
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ting Shen / Pool via CNP; 5-tv.ru
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Пользователи иронизируют над политической ситуацией в США.
Историческое решение действующего президента США Джо Байдена спровоцировало новый бум мемов. Пользователи сети не устают иронизировать над американским лидером.
Больше всего шуток сейчас приходится на тему плачевного положения Демократической партии — ее представители бегут от Байдена, как крысы с тонущего корабля. При этом президента больше всего интересует пломбир, а на смену ему уже идет новый кандидат Камала Харрис.
Популярность набирает мем, будто бы Байден попал в черный список лидеров, которые пожимали руку президенту* Украины Владимиру Зеленскому и вскоре потеряли власть. А кто-то иронизирует над тем, как президент Штатов обещал Украине поддержку до конца, — но не пояснил, какого именно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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