«Ясная и штилевая погода»: каким будет 24 июля в Москве после самой холодной ночи

Город сегодня будет находиться на стыке тыла циклона и антициклона.

В Москве в среду, 24 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА Новости.

«Стоит ясная и штилевая погода. Видимость — 20 километров. Влажность — 92%. Атмосферное давление ровно 748 миллиметров ртутного столба. В течение дня Москва будет находиться на стыке тыла циклона и антициклона», — объяснил эксперт.

Несмотря на облачность, москвичи могут ожидать и ясного неба с отсутствием осадков, прогнозируется и освежающий северный ветер, добавил Тишковец.

После полудня в центре столицы температура будет составлять от 24 до 27 градусов. В Подмосковье же эти параметры будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла.

Тишковец подчеркнул, что минувшая ночь в Москве была самой холодной за июль. Температура воздуха опустилась до 12,4 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru объяснил, как спрятаться от шаровых молний, который вскоре могут появиться в Москве.