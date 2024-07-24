«Ясная и штилевая погода»: каким будет 24 июля в Москве после самой холодной ночи

В Москве в среду ожидаются облачная погода и до плюс 27 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Город сегодня будет находиться на стыке тыла циклона и антициклона.
В Москве в среду, 24 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА Новости.
«Стоит ясная и штилевая погода. Видимость — 20 километров. Влажность — 92%. Атмосферное давление ровно 748 миллиметров ртутного столба. В течение дня Москва будет находиться на стыке тыла циклона и антициклона», — объяснил эксперт.
Несмотря на облачность, москвичи могут ожидать и ясного неба с отсутствием осадков, прогнозируется и освежающий северный ветер, добавил Тишковец.
После полудня в центре столицы температура будет составлять от 24 до 27 градусов. В Подмосковье же эти параметры будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла.
Тишковец подчеркнул, что минувшая ночь в Москве была самой холодной за июль. Температура воздуха опустилась до 12,4 градусов тепла.
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