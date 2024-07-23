«Мы послали сигнал SOS»: Киркоров в горах не может выбраться из-за шторма в Сочи
Певец Филипп Киркоров не может выбраться из затопленного района Сочи в горах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Instagram* / fkirkorov
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Вода продолжает подниматься, вся съемочная группа просит о помощи.
Народный артист России Филипп Киркоров застрял на съемках в горах Сочи из-за проливного дождя. Об этом певец рассказал на своей странице в соцсети, опубликовав видео с последствиями.
«Мы послали сигнал SOS как Титаник. Река поднялась до уровня десять метров», — обрисовал ситуацию артист.
Киркоров отметил, что это «обыденная» история застрять на натурной съемке. Звезда указал, что начался дождь, смерч и гроза, все это сопровождалось селевыми потоками, из-за чего он не может выбрать из затопленного района Сочи. Отмечается, что вода постепенно поднимается, занимая все новые места.
Артист показал на видео, как бурлящие потоки воды заполонили то место, где они находятся. Сам же певец сидит под крышей, укутавшись в фиолетовый халат, а рядом с ним находятся, вероятно, члены съемочной команды.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров отказался выступать на юге России — в том числе и в Сочи.
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