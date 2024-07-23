Смерчи над Черным морем: непогода резко меняет планы отдыхающих в Сочи

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 763 0

Смерч на черноморском побережье Сочи попал на камеру

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Из-за рисков формирования вихрей закрываются пляжи. Жителей и гостей города предупреждают о грозах и ливнях.

Жителей и отдыхающих в Сочи предупредили о риске формирования смерчей над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сочи со ссылкой на прогноз метеорологов.

«В соответствии со штормовым предупреждение метеорологов, до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля 2024 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Помимо смерчей, в тот же период в Сочи и на федеральной территории «Сириус» прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе до 18 метров в секунду. В связи с этим на реках и малых водотоках могут произойти резкие подъемы воды, а в горной зоне — сходы селей малого объема.

Такая непогода, допускающая риски формирования смерчей, а также ливни и грозы, стала причиной для введения частичного ограничения на купание на пляжах в Центральном районе, Хостинском, Лазаревском и Адлерском.

Однако, по последним данным, один смерч все-таки уже образовался. Его на черноморском побережье Сочи запечатлели очевидцы. Кроме того, на город обрушились сильные ливни. Судя по распространяющимся в сети сообщениям, очень сильно достается Лазаревскому району.

Дороги в Сочи полностью затопило, движение затруднено. Вместе с тем всего за несколько минут поднялся уровень воды в реке на Мамайке почти до критической отметки.

Местных жителей и гостей призвали не отдыхать возле воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Также им следует воздержаться от выхода в горы и предпринять все необходимые меры предосторожности.

Правила поведения от МЧС: что можно и нельзя делать во время смерча?

Если вы в помещении, то в первую очередь нужно плотно закрыть двери, окна, балконную дверь и вентиляционные отверстия. Затем следует отключить электробытовые приборы и газ. Если есть в доме подвал, то лучше взять все необходимое и переждать непогоду там. В обратном же случае — стоит остаться в комнате или в ванной. Наиболее безопасно в дверном проеме, коридоре и кладовке.

Если вы находитесь на улице, то следует найти яму или углубление в земле и лечь в нее, чтобы переждать смерч. При этом закройте голову руками или одеждой. Еще укрыться можно в метро или подземном переходе, а также в любом крепком здании.

Где не стоит находится во время смерча: не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, машинам, баннерам, эстакадам, деревьям и столбам. Нельзя быть в момент бушующей стихии на возвышенности, а также рядом с легковоспламеняющимися объектами, включая заправки и станции электропередачи.

После того, как смерч прошел, все еще следует соблюдать некоторые меры безопасности. Так, запрещается трогать оборванные провода и пользоваться открытым огнем. На улице не следует ходить рядом с деревьями, вывесками и баннерами. Также нельзя входить в здания, получившие повреждения при смерче, даже если это ваш дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность появления смерчей в Москве.

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