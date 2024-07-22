Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Синоптик Леус спрогнозировал дожди и 22 градуса тепла в понедельник в Москве

Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

Сегодня москвичам стоит взять с собой зонтик.

Южная жара отступила, и теперь жителям Москвы обещают прохладный понедельник. Температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается сегодня, 22 июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Москва: самый холодный день июля. Сегодня столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта, неторопливо смещающегося с севера на юг», — написал он.

В этой связи в столице будет преимущественно облачная погода, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Что касается температуры, то она будет ниже климатической нормы на два — три градуса.

В частности, сегодня в Москве ожидается от плюс 20 до плюс 22 градусов, а в Подмосковье — от 18 до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, а это почти норма.

Во вторник, добавил Леус, ожидается уже другая погодная ситуация. Так, 23 июля осадков не предвидится, а температура воздуха составит от плюс 23 до плюс 25.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на прошлой неделе машины «поплыли» после сильного ливня. В столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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