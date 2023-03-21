Листовки-напоминания и обращения: как в зоне СВО работают психологические войска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16

Офицер НМ ДНР в отставке Матюшин рассказал о том, как в зоне СВО работают психологические войска РФ

Листовки-напоминания и обращения: как в зоне СВО работают психологические войска

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Спецоперация

Российские солдаты напоминают украинцам, что дома их живыми и здоровыми ждут семьи.

В зоне проведения спецоперации работают войска, которые психологически воздействуют на солдат ВСУ различными способами. Об этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин сообщил URA.RU.

По словам военного, психологические войска ВС РФ работают под Угледаром. Российские бойцы выезжают на бронированной транспортно-боевой машине с мегафоном. Боевикам киевского режима адресуют призывы сдаться, объяснил Матюшин.

«Плюс бойцы стреляют из пушки, в нее входят специальные снаряды, внутри которых в пластиковых контейнерах лежат листовки-напоминания о том, что их целыми и живыми ждут дома родители, жены и дети», — рассказал собеседник издания.

Старший лейтенант добавил, что российские БТР постоянно курсируют с призывами сдаться также и на авдеевском направлении. По его словам, на данном направлении все чаще появляются боеспособные солдаты ВСУ. Вновь прибывшие в зону СВО порой оказываются сильнее ранее мобилизованных.

«Поэтому (ВС России) пытаются воздействовать на них посредством таких действий», — заключил эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины с целью защиты мирных граждан от неонацистов. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о начале СВО 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему растет боевой дух российских военных.

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