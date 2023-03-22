🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 22 марта. День лучше провести в спокойствии. Отправьтесь на природу с друзьями, проведите время дома за чтением или просмотром любимого сериала.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта

♈ Овны

Сейчас вы находитесь не в самом лучше эмоциональном состоянии. Проблемы на работе, в семье и даже навязчивые мысли выбывают вас из равновесия. Устройте себе выходной! Побудьте наедине со своими мыслями и разложите все по полочкам, Овны.

Космический совет: выдохните драму и вдохните любовь.

♉ Тельцы

Позвольте себе почувствовать все, что только можно, при этом не осуждая себя за это. Энергия новолуния удерживает пространство для вас, чтобы очистить то, что больше не служит вашему высшему благу, Тельцы.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

♊ Близнецы

Расширение ваших творческих границ станет для вас главной темой в эти дни, Близнецы. Более того, вы можете обнаружить, что исследуете свои отношения со своим телом и учитесь относиться к себе с любовью и нежностью. Избавившись от повествования о стыде, тогда вы сможете создать больше пространства для собственной свободы.

Космический совет: не бойтесь самовыражаться.

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♋ Раки

Вы просто должны быть спонтанными и позволить своему внутреннему компасу указать вам путь, Раки. Да, вы можете споткнуться и упасть несколько раз по пути, но это нормально. Знайте, что ошибки — неотъемлемая часть процесса обучения.

Космический совет: обрежьте нити там, где это необходимо.

♌ Львы

Разрешите себе совершить квантовый скачок веры, о котором вы думали. Когда дело касается сердечных дел, то будьте открыты. Позвольте близким показать вам, кем на самом деле для вас они являются. Не замыкайтесь в себе, Львы.

Космический совет: не бойтесь говорить правду.

♍ Девы

Используйте свою силу с умом. Сейчас самое время, чтобы начать планировать новые важные дела, которые будут способствовать вашему росту. Вы только на начале вашего великого пути, Девы. Но не стоит забывать и об отдыхе. Для новых свершений нужны силы.

Космический совет: не останавливайтесь на достигнутых целях.

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♎ Весы

Ваше умение вести переговоры и жить в соответствии с вашими условиями будут для вас полезными в последующие дни. Подумайте над следующим вопросом: «Что я могу сделать, чтобы настроиться на ту жизнь, которую я действительно себе представляю?» Целеустремленность — это мантра Весов. Начните с жестокого устранения всех отвлекающих факторов.

Космический совет: жизнь готовит для вас приятные сюрпризы.

♏ Скорпионы

В последнее время вы суетитесь сильнее, чем когда-либо прежде. Вы справлялись с делами с головокружительной скоростью, что теперь начинает сказываться на вас. Сделайте себе одолжение и сделайте паузу, Скорпионы.

Космический совет: не приминайте поспешных решений.

♐ Стрельцы

На этой неделе вы сосредоточены на своей карьере, саморазвитии. Когда дело касается сердечных дел, вы ищете стабильности. Вы хотите быть с кем-то, кто любит вас безоговорочно, не боится быть рядом с вами, когда вы преодолеваете множество жизненных бурь. Вы уже знаете, кто не является достойным кандидатом на это место.

Космический совет: вы способны пройти все испытания.

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♑ Козероги

Вы понимаете, что для того, чтобы добраться до нужного пункта назначения, вам придется сделать несколько смелых ходов. Хорошо, что мужество — это то, чем вы благословлены в изобилии, Козероги. Новолуние побуждает вас к экспериментам. Чтобы пойти по нехоженому пути и открыть для себя волшебство, которое ждет вас за пределами вашей зоны комфорта.

Космический совет: все самое лучшее — впереди.

♒ Водолеи

Сейчас вы находитесь в настроении для отдыха и гнездования. Вы в настроении рисовать, лепить, делать ремонт, готовить необычные блюда — пробовать себя во всем новом. Считайте это признаком того, что вы находитесь на правильном пути, Водолеи.

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♊ Рыбы

Вы можете либо строить стены там, где достаточно границ, либо открыть себя для новых возможностей. Выбор последнего может быть пугающим, но это нормально. Сейчас не стоит торопиться, Рыбы. Начните с себя — отпустите обиды, связанные со старой главой вашей жизни.

Космический совет: не нагружайте себя лишними задачами.

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