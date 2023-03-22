«Были глубоко спрятаны»: Вика Цыганова высказалась о покинувших РФ артистах

Знаменитость никогда не стала бы демонстрировать патриотизм за деньги. По ее мнению, это невозможно.

Певица Рита Цыганова полностью поддерживает действия России на Украине, поэтому негативно относится к коллегам по цеху, которые эмигрировали из страны и оставили родину в тяжелый момент. Она отметила, что не хочет иметь дело с такими людьми. Сейчас в окружении вокалистки есть только те, кто разделяет ее позицию и помогает во всем.

«От тех людей, с которыми я лично общаюсь, исходит только поддержка. А если говорить о шоу-бизнесе как об инструменте сатанизма и глумления над всем святым, то я с такими людьми никогда не общалась особо и пыталась держаться в стороне. Они сейчас уезжают (за границу — Прим. ред.) — и пусть уезжают. Чем больше, тем лучше», — приводит слова артистки издание 360.

В том числе знаменитость не понимает тех, кто готов проявлять уважение к своей стране за финансовое вознаграждение. По ее мнению, это просто невозможно. Человек либо преисполнен патриотизмом, либо лукавит. Сама звезда никогда не получала денег за свои поступки. Она добровольно выступает в госпиталях, а не по чьим-то указаниям.

По мнению исполнительницы, некоторые артисты боятся остаться без денег, поэтому молчат. Те люди, которые решили негативно высказаться по поводу происходящего — никогда не испытывали нежных чувств к своей Родине.

«Возможно, проявляли какие-то русофобские внутренние качества, которые были глубоко спрятаны. Здесь они зарабатывали деньги. Ими двигает только мотивация зарабатывания денег. Я видела артистов, которые за кулисами всей душой презирали публику, которая им аплодировала», — заявила вокалистка.

Стоит отметить, что певица не только положительно высказывается о спецоперации, но и помогает участникам СВО. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Вика Цыганова поддерживает российских военнослужащих.