Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО

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Российские военнослужащие при помощи гаубиц смогли уничтожить технику и живую силу ВСУ.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В зоне проведения СВО российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили несколько расчетов противника. Минобороны опубликовало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б».

Под их удар, кроме артиллерийских установок, попали также бронетехника и живая сила украинских формирований. Орудия бьют на расстояние до 30 километров, не оставляя ВСУ практически никаких шансов. Успешно наводиться на цели артиллеристам помогают операторы беспилотных аппаратов, которые эффективно определяют нужные координаты.

Тема:
Спецоперация
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