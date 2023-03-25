«Верю и надеюсь»: жена Гуфа обратилась к его поклонникам после скандала

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 37

Жена Гуфа предупредила его поклонников о временном уходе артиста из социальной жизни

«Верю и надеюсь»: жена Гуфа обратилась к его поклонникам после скандала

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Возлюбленная музыканта верит, что выпавшее на долю артиста испытание — к лучшему.

Супруга знаменитого российского рэпера Гуфа — Юлия Королева — обратилась к подписчикам. В своих соцсетях она предупредила, что ее муж определенное время будет находиться вне социальной жизни из-за здоровья. С этим связана и отмена ближайших концертов музыканта.

«Друзья, очень хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием к этому сообщению. В данный момент и какое-то время мой муж будет находиться вне социальной жизни, так как он — на этапе восстановления эмоционального и физического здоровья», — объяснила фолловерам она.

Жена рэпера Гуфа обратилась к фанатам после скандала.Жена рэпера Гуфа обратилась к фанатам после скандала. Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

Возлюбленная знаменитости выразила уверенность, что эта ситуация — только во благо и лучшее — только впереди.

«Я верю и надеюсь, что скоро все наладится и мы вернемся в счастливую жизнь», — добавила Юлия.

В завершение она поблагодарила подписчиков за понимание и отсутствие вопросов.

Как известно, накануне рэпер Гуф отменил свое выступление, запланированное на 25 марта. В другие ближайшие даты концерты тоже не состоятся из-за ухудшившегося здоровья музыканта. Какие именно проблемы возникли у знаменитости, ни его супруга, ни другое ближайшее окружение не сообщили. Версия некоторых подписчиков — реабилитация в клинике. На это намекнула и бывшая супруга певца Айза Анохина. Она отметила, что у бывшего разлад в жизни связан из-за окружающих артиста людей, которых блогер назвала паразитами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рэперы Гуф и Джиган провинились перед женами.

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