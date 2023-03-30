УПЦ: Киево-Печерская лавра работает в обычном режиме
В эти часы в святыне проходят службы при большом стечении народа.
Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov
Богослужения в Киево-Печерской лавре проходят в обычном режиме. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Telegram-канале.
Там уточнили, что в четверг, 30 марта, при полном стечении народа проходит служба в Крестовоздвиженском храме на Ближних пещерах. Посетить ее могут все желающие — об этом говорят открытые для паломников ворота. Причем территория святыни доступна и для автомобилей. За порядком возле шлагбаумов следят сотрудники местной полиции.
Также для прихожан открыты пещеры. Служба там началась в 06:30 утра и продолжается по настоящий момент.
Как известно, 10 марта на сайте лавры появилось предупреждение, что монахи обязаны уйти из монастыря до 29 марта 2023 года. Такое условие было выдвинуто после того, как осенью 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нашли пророссийскую литературу в ходе обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. Затем появилась информация, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру определили как монастырь в составе ПЦУ. Позже, 21 марта, Министерство культуры Украины сообщило о закрытии части территории лавры из-за вскрытых нарушений. В последний день завершения ультиматума, 29 марта, службу в лавре посетили сотни верующих.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла служба в Киево-Печерской лавре 29 марта.
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