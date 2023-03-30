«Болевая точка»: дочь Началовой рассказала о жизни в новой семье

Подросток призналась, что сейчас ее главная поддержка — родственники.

Дочь российской певицы Юрии Началовой Вера призналась, что воспоминания о последних встречах с матерью до сих хранятся в ее памяти. Об этом она рассказала в интервью одной из передач на федеральном телеканале.

По словам 16-летней девочки, она тяжело переживает потерю своей мамы, однако всегда чувствует поддержку со стороны родственников, которых у нее осталось немало, пишет издание dni.ru.

«Не могу сказать, что это меня как-то сильно бьет (отсутствие мамы на концертах. — Прим. ред.). У меня довольно-таки немаленькая семья. Это не самая болевая точка», — рассказала Вера.

Также она добавила, что во время болезни артистки была в Лондоне по школьным делам. Эту поездку откладывать было никак нельзя. По возвращению домой она уже увидела страшные раны на теле матери и очень переживала. Тем не менее Вера призналась, что разговорами о смерти родной матери ее не вывести из равновесия.

Вера сейчас живет со своими бабушкой и дедушкой и учится в престижной школе в Москве. Также девочка занимается дополнительно музыкой, вокалом и хореографией.

Юлия Началова была экстренно госпитализирована в марте 2019 года с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. У артистки развилась гангрена, но от ампутации она наотрез отказалась. Несмотря на труды врачей, иное лечение не помогло. Уже 13 марта певицу ввели в медикаментозную кому, а 16-го она скончалась от остановки сердца. Знаменитости было всего 38 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Юлии Началовой рассказала о муже.