«Болевая точка»: дочь Началовой рассказала о жизни в новой семье
Дочь Юлии Началовой: разговоры о смерти мамы не выведут меня из равновесия
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Подросток призналась, что сейчас ее главная поддержка — родственники.
Дочь российской певицы Юрии Началовой Вера призналась, что воспоминания о последних встречах с матерью до сих хранятся в ее памяти. Об этом она рассказала в интервью одной из передач на федеральном телеканале.
По словам 16-летней девочки, она тяжело переживает потерю своей мамы, однако всегда чувствует поддержку со стороны родственников, которых у нее осталось немало, пишет издание dni.ru.
«Не могу сказать, что это меня как-то сильно бьет (отсутствие мамы на концертах. — Прим. ред.). У меня довольно-таки немаленькая семья. Это не самая болевая точка», — рассказала Вера.
Также она добавила, что во время болезни артистки была в Лондоне по школьным делам. Эту поездку откладывать было никак нельзя. По возвращению домой она уже увидела страшные раны на теле матери и очень переживала. Тем не менее Вера призналась, что разговорами о смерти родной матери ее не вывести из равновесия.
Вера сейчас живет со своими бабушкой и дедушкой и учится в престижной школе в Москве. Также девочка занимается дополнительно музыкой, вокалом и хореографией.
Юлия Началова была экстренно госпитализирована в марте 2019 года с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. У артистки развилась гангрена, но от ампутации она наотрез отказалась. Несмотря на труды врачей, иное лечение не помогло. Уже 13 марта певицу ввели в медикаментозную кому, а 16-го она скончалась от остановки сердца. Знаменитости было всего 38 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Юлии Началовой рассказала о муже.
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