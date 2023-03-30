Сергей Лавров о теракте на «Северных потоках»: «Тема далеко не закрыта»
Сергей Лавров заявил, что тема теракта на «Северных потоках» далеко не закрыта
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru
Глава МИД РФ назвал смешными попытки представителей западных стран извернуться так, чтобы избежать ответственности.
Сергей Лавров прокомментировал решение Совета Безопасности ООН отклонить требование России о независимом и объективном расследовании терактов на «Северных потоках». По словам российского министра иностранных дел, было смешно смотреть на то, как изворачиваются представители западных стран.
«Рыльце в пушку у слишком серьезных западных представителей. Наши следующие действия будут, конечно же, направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, соскочить с крючка. Вот этим мы будем заниматься дотошно. Тема далеко не закрыта», — подчеркнул глава МИД РФ.
Взрывы на «Северных потоках» прогремели в сентябре прошлого года. В России инцидент назвали терактом. В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в диверсии президента Байдена и американские спецслужбы.
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