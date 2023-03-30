Сергей Лавров о теракте на «Северных потоках»: «Тема далеко не закрыта»

Эфирная новость 24

Сергей Лавров заявил, что тема теракта на «Северных потоках» далеко не закрыта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Глава МИД РФ назвал смешными попытки представителей западных стран извернуться так, чтобы избежать ответственности.

Сергей Лавров прокомментировал решение Совета Безопасности ООН отклонить требование России о независимом и объективном расследовании терактов на «Северных потоках». По словам российского министра иностранных дел, было смешно смотреть на то, как изворачиваются представители западных стран.

«Рыльце в пушку у слишком серьезных западных представителей. Наши следующие действия будут, конечно же, направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, соскочить с крючка. Вот этим мы будем заниматься дотошно. Тема далеко не закрыта», — подчеркнул глава МИД РФ.

Взрывы на «Северных потоках» прогремели в сентябре прошлого года. В России инцидент назвали терактом. В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в диверсии президента Байдена и американские спецслужбы.

Тема:
Северный поток
30 мар
«Рыльце в пушку»: Лавров высказался о поведении западных стран в ситуации с СП
29 мар
Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?
29 мар
Посольство РФ в США: Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках»
29 мар
Союзники США в Совбезе ООН сочли Россию предвзятой в ситуации вокруг СП
28 мар
В Кремле отреагировали на отказ СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»
28 мар
«Особый вклад в экономику»: Россия увеличила поставки нефти в Индию и Китай
28 мар
«Абсолютно спалились»: Захарова уличила США и ФРГ во лжи насчет подрывов СП
28 мар
Россия больше не будет предлагать СБ ООН международное расследование теракта на «Северных потоках»
27 мар
СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию теракта на «Северных потоках»
27 мар
В МИД России допустили запрос о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»
+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.09
0.11 83.76
0.27
Близнецы, Рыбы, Овны: какие знаки зодиака созданы для секса, а какие — дл...

Последние новости

23:31
Разведчик из Британии рассказал, что ждет ВСУ в случае высадки десанта в Крыму
23:19
Агата Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИКа
23:06
Танковая карусель: наши боевые машины бьют по позициям ВСУ в Марьинке
22:54
Сергей Лавров о теракте на «Северных потоках»: «Тема далеко не закрыта»
22:33
Шпион, выйди вон: последние подробности ареста американского журналиста в РФ
22:14
Орет в микрофон: жена Тарасова неприятно удивила своими вокальными данными

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
«Объяснить это нельзя»: Елена Летучая показала стройную фигуру без одежды
Смертный приговор: смогут ли ВСУ управлять танками Challenger 2 без подготовки
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео