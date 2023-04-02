Прокуратура проводит проверку после взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Прокуратура Василеостровского района организовала проверку по сообщениям о взрыве в ресторане на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник», — написано в публикации.

Взрыв в одном из заведений северной столицы прогремел 2 апреля. По данным источника 5-tv.ru, предварительно, пострадали 16 человек и один ребенок. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. На месте работают медицинские работники и сотрудники петербургской полиции.

Сообщается также, что разыскивается девушка, которая предварительно подозревается в организации подрыва Санкт-Петербурского ресторана. Правоохранительные органы совместно с экстренными службами занимаются установкой причин и обстоятельств инцидента, добавили в ГУ МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владлен Татарский проводил творческую встречу во время взрыва в ресторане.