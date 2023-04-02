Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Петербурга

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 066

По предварительным данным, остальные присутствовавшие на творческой встрече с военкором отделались ранениями, пострадавших увезли в больницу.

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Петербурга

Фото: ВКонтакте / id309198157

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге, сообщил источник 5-tv.ru. Ранее эту же информацию сообщал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Помещение кафе полностью разрушено. 2 апреля в 17:00 там начался творческий вечер с военным корреспондентом Владленом Татарским, спустя час прогремел взрыв.

По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство, размещенное в статуэтке, которую подарили военкору. В результате взрыва пострадали 17, среди них есть ребенок.

По данным на 19:26, МВД РФ подтвердило гибель военкора Владлена Татарского.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва в кафе на набережной Петербурга.

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