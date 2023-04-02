Потерявший в теракте дочь философ Дугин отреагировал на гибель Татарского

Дарью Дугину взорвали в автомобиле в августе прошлого года по заказу украинских спецслужб.

Философ Александр Дугин, чья дочь журналистка Дарья Дугина погибла летом 2022 года в теракте, устроенном украинскими спецслужбами, отреагировал на убийство в Петербурге военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

«Владлен был настоящим русским человеком. Христианин — это Владлен Татарский. Радость на той стороне, цинизм Запада — все это привычно и предсказуемо. Но те в России, кто не погиб сегодня на вечере Владлена Татарского, кто не понимает, что Владлен погиб именно за нас, за него, за нее, за тебя, вместо тебя, те просто не русские люди. Герои гибнут, чтобы жил народ. Народа, у которого не было бы героев, не существует. Такой народ давно бы стерли с лица земли — те, у кого герои есть», — написал Дугин в своем Telegram-канале.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из заведений Петербурга во время своего творческого вечера. По подозрению в организации взрыва разыскивается девушка, которая на встрече подарила Татарскому статуэтку.

Журналистку Дарью Дугину убили 20 августа прошлого года по дороге в Москву из деревни Захарово, подорвав автомобиль Toyota Land Cruiser, которым она управляла. Вскоре ФСБ РФ раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая действовала в интересах украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства военкора Владлена Татарского.