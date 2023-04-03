В НАТО опасаются повторения украинского кризиса в Восточной Азии
Йенс Столтенберг: произошедшее на Украине может повториться в Восточной Азии
Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski
Генсек альянса предупредил, что поставки Китаем оружия России станут «большой ошибкой».
В НАТО опасаются, что произошедший конфликт на Украине может повториться в Восточной Азии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО.
«То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии. <…> Министры обсудят все большее сближение Китая и России», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что возможные поставки китайского оружия РФ станут «большой ошибкой».
Накануне член Конгресса от республиканской партии Пол Госар заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине привело к «эпической катастрофе». По словам конгрессмена, происходящее в Незалежной ежедневно ставит под угрозу мировую безопасность, которая выстраивалась десятилетиями и исключала риски использования ядерного оружия.
В свою очередь российский сенатор Андрей Климов заявил, что США создали еще одну вьетнамскую войну, когда позволили развиться украинскому конфликту. По мнению Климова, кризис на Украине может завершиться так же, как война во Вьетнаме, когда Вашингтон оказался в безвыходном положении, и ситуация обернулась для него в мрачную сторону.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО готовит грандиозные учения Air Defender с участием 200 истребителей и около десяти тысяч военнослужащих.
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