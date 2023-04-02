В США назвали условия для отступления украинских боевиков из Донбасса и Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский предупрежден о возможных рисках.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над несколькими крупными территориями в случае поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут). Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Если город падет, россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав РФ», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский предупрежден о возможных рисках, поэтому так рьяно пытается отстоять город, хотя еще недавно генеральный штаб ВСУ признал успех российской армии в Артемовске.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса идет с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько ВСУ ежемесячно теряют в Артемовске.